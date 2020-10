Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung in Solingen : „West4tel“ soll ab nächstem Jahr wachsen

Der heutige „falsche Doppelkreisel“ in Ohligs, der straßenverkehrstechnisch gar kein Kreisverkehr ist, soll zu einem Platz umgebaut werden. Die beiden Bäume blieben stehen. Vor den Häusern entstünden Flächen für Außengastronomie. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Pünktlich zur Eröffnung der neuen Sparkasse samt Supermarkt soll der Startschuss zu einem neuen Ausgehviertel in Ohligs fallen. Die Ohligser Jongens wollen so die Lebensqualität in dem wachsenden Stadtteil deutlich erhöhen.