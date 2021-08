Solinger Stadtgeschichte : Gewichtiges Stück Heimat für Ohligs

Solingen Anlässlich der Verleihung des Stadtwappens vor 125 Jahren loben die Ohligser Jongens ein markantes Abbild an prominenter Stelle aus. Es soll als elf Quadratmeter großes Bodenrelief auf dem Markplatz verlegt werden.

Pünktlich mit Eintreffen von Oberbürgermeister Tim Kurzbach setzte der spätsommerliche Regenguss aus. So konnte die Präsentation des in bergische Grauwacke gehauenen Ohligser Stadtwappens in illustrer Runde, unbeschirmt und allseits guter Dinge beginnen. „Als Heimatverein wollen wir Geschichte lebendig machen und unser Wappen wieder mehr in den Blick der Öffentlichkeit bringen“, begrüßte Jörg Wacker, Präsident der Ohligser Jongens, Interessierte und Honoratioren auf dem Ohligser Marktplatz.