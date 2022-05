Maifest in Solingen : Ohligser Festhalle feiert rauschend Wiedereröffnung

Ein Maibaum durfte beim Ohligser Maifest nicht fehlen. In und rund um die Festhalle herrschte viel Betrieb. Foto: Alexander Riedel

Ohligs Mit einem Konzert der Bergischen Symphoniker und einem bunten Programm in und neben der Feshalle begrüßten die Ohligser nicht nur den Wonnemonat. Sie feierten auch eine neue Ära für den Veranstaltungsort. Symphoniker häufiger dort zu hören.

Ein Schmunzeln umspielte viele Gesicher, als Moderator Thorsten Kabitz die Gäste im „vornehmsten Vergüngungsetablisssement des Bergischen Landes“ begrüßte. So habe eine Lokalzeitung die Ohligser Festhalle bei ihrer Eröffnung im Jahr 1904 genannt, klärte er seine Zuhörer auf.

Dabei ist „vornehm“ durchaus ein zutreffendes Adjektiv: Denn zum offiziellen Neustart des Betriebes in der traditionsreichen Veranstaltungsstätte nach allen Irrungen und Wirrungen der letzten Jahre waren immerhin die Bergischen Symphoniker auf die Bühne gekommen. Mit Sergej Prokofjews „Ouvertüre über hebräische Themen“ eröffnete das Orchester unter Leitung von Daniel Huppert gestern Vormittag das erste „Ohligser Maifest“ – und durfte sich am Ende des Auftritts über stakkatorartigen Beifall des Publikums freuen.

Info Ein Fest mit vielen Unterstützern Maifest Die Ohligser Jongens und die Festhalle Ohligs Foundation konnten beim Maifest nicht nur auf Gastronomen und andere Helfer aus der Stadtgesellschaft zurückgreifen. Unterstützung gab es auch vom Stadtteilbüro Ohligs und durch öffentliche Fördermittel.

Zahlreiche Künstler gaben sich im Verlauf des Tages in der Halle buchstäblich die Klinke in die Hand. Angesagt hatten sich das poppig-soulige Musikerduo „Göllmann & Göllmann“ ebenso wie die Jazzmusiker vom Klaas Voigt Sextett und, neben mehreren weiteren musikalischen Akteuren, auch Komiker Heinz Gröning, einem breiteren Publikum bekannt als „Der unglaubliche Heinz“.

Und so abwechslungsreich soll es an der Talstraße weitergehen: Denn schließlich starteten die Ohligser mit dem Fest am Wochenende nicht nur in den Mai, sondern eröffneten wohl auch ein neues Kapitel in der Geschichte des Veranstaltungsortes: „Die Festhalle ist ein Identifikationspunkt für den Stadtteil, ein Zentrum des sozialen und kulturellen Lebens“, sagte Dr. Jörg Wacker, Vereins-Präsident der „Ohligser Jongens“, die die Organisation des Maifestes übernahmen.

Er sei „sehr dankbar“, dass dieser Ort nun mit neuem Leben gefüllt werde. Das ging sowohl an die Adresse der Stadt, die im vergangenen Jahr beim Rückkauf von einem Investor von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hatte, als auch an Dragana und Mirko Novakovic: Das Unternehmerehepaar hatte die Festhalle schließlich im Herbst von der Stadt gekauft, unternahm bereits viele Anstrengungen in puncto Sanierung und wird sie an eine gemeinnützige Stiftung übertragen.

„Wir freuen uns, wenn die Halle angenommen wird“, sagte Dragana Novakovic, die mit vielen Mitstreitern bis zuletzt eifrig an den Vorbereitungen für das Fest gearbeitet hatte, am Sonntagmorgen. Da hatten die Veranstalter – und manch ein Besucher – schon eine lange Nacht hinter sich: Denn am Vorabend waren rund 600 Besucher zum Konzert von „See You“ in die Halle geströmt.

Gemütlich ging es dann am Sonntag zu – und zwar bei weitem nicht nur in der eigentlichen Halle: In kleineren Räumen sorgten unter anderem Clown Ferdi und Tanitas Kinderdisco für gute Stimmung unter den Jüngsten, die Ballettkinder der in der Festhalle beheimateten Tanzschule Siebentanz präsentierten ebenfalls ihr Können – und wie es sich für ein richtiges Maifest gehört, spielte sich ein großer Teil draußen ab: Die Forststraße zwischen Tal- und Rheinstraße wurde dafür gesperrt und verwandelte sich in einen kleinen Festplatz: Die Straßenlaternen hatten sich in mit bunten Schleifen verzierte Maibäume verwandelt. In weißen Pavillons und Ständen gab es allerlei kulinarische Genüsse – vom Lachsbrötchen über Pulled Pork bis zu italienischer Feinkost. Und die „Schlemmermeile“ füllte sich rasch mit Gästen, die sich an den Tischen niederließen oder mit Freunden ein Gläschen tranken.

„Das ist eine ganz tolle Idee“, freute sich Besucher Michael Schmitz. Die Festhalle sei in seinem Leben von Kindesbeinen an ein fester Bestandteil gewesen. Und er fügte hinzu: „Es ist eine schöne Sache, dass die gute Stube von Ohligs mit Musik der Bergischen Symphoniker wiedereröffnet wird.“