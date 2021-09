Feste in Ohligs und Wald : Solinger erleben „Peace“ und Musik

Foto: Alex Riedel

Solingen Die Veranstalter der beiden Feste „Ohligs verwöhnt“ und „Leben braucht Vielfalt“ freuten sich am Wochenende in Solingen über viele Gäste – und einen Hauch früherer Tage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Als Lothar Ruthmann mit Gehilfin Lisa Linden die bunten Elemente seines Kunstwerks zusammenfügte, bildete sich kurzzeitig eine kleine, Handy-zückende Menschentraube vor seinem Pavillon. „Es ist eigentlich noch nicht richtig fertig – es fehlen noch Blumen“, wandte er ein. Die Botschaft kam aber auch so rüber: Ein in Regenbogenfarben bemaltes „O“, in das die übrigen Buchstaben des Stadtteilnamens eingearbeitet waren und ein fröhlicher exotischer Vogel – alles aus Pappe gestaltet – bildeten die „Ohligs Peace-Skulptur“. Der Künstler, der seine Galerie „Ruthmann Surreal“ in den Clemens-Galerien betreibt, gehörte am Samstag zu den Akteuren von „Ohligs verwöhnt“ in der Düsseldorfer Straße.

Von abendlichen Konzerten und einem traditionellen „Verwöhnsonntag“ mit dutzenden Kunstzelten, offenen Geschäften und anderen Aktionen musste die „Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft“ (OWG) coronabedingt Abstand nehmen – nicht aber von einem Programm: Wer am klassischerweise besonders belebten Einkaufstag die Fußgängerzone hinauf bummelte, kam etwa alle 50 Meter an Pavillons vorbei, aus denen entweder Live-Musik, zum Beispiel von Multiinstrumentalist Gus Myers oder Jannik Föste (bekannt aus “The Voice of Germany“), zu hören oder künstlerische Arbeit zu sehen war: Unweit von Lothar Ruthmann zeigte Michael Bauer-Brandes von der „Eventschmiede“ seine über dem Feuer gestalteten Werke den Passanten am Spätsommertag. Über die „gute und entspannte Stimmung“ freute sich Mit-Organisator Timm Kronenberg vom CityArtProject. „Alle sind froh, dass es wieder in Richtung Normalität geht“, gab OWG-Vorstandsmitglied Frauke Pohlmann ihre Eindrücke wieder.

Info „Offene Kunstgalerie“ in Ohligs Kunstaktion Noch bis zum 2. Oktober ist die „Fensterkunst“ in insgesamt 30 Geschäften an der Düsseldorfer Straße zu sehen. Dazu hängen im gleichen Zeitraum zehn Banner mit Porträts von 350 „Gesichtern der Demokratie“ aus der Stadtgesellschaft über der Fußgängerzone – im Rahmen der vom Land geförderten Aktion „Demokratie leben.“ Damit soll Vielfalt gestaltet und Extremismus vorgebeugt werden.

Ähnlich sahen es auch die Besucher des Walder Stadtparks: „Es ist einfach gut, dass mal wieder etwas passiert und die Leute rauskommen“, sagte Joachim Kettenbach, der mit dem Fahrrad einen Abstecher beim Fest „Leben braucht Vielfalt“ gemacht hatte. Mit dem war das Kommunale Integrationszentrum erstmals aus der Innenstadt nach Wald umgezogen: Schließlich hatte man eine Fläche gebraucht, auf der sich alle Gäste verteilen konnten. „Es weiß gar nicht jeder, was wir hier für einen schönen Park haben“, kommentierte Ariane Bischof vom städtischen Agenda-Team. An insgesamt 40 Ständen – rund 20 weniger als in den Auflagen vor Corona möglich – schlenderten die an den Eingängen nach der 3G-Regel kontrollierten Besucher am Samstag vorbei.

Brigitte Eckermann und Uschi Peters-Horlitz (r.) verkauften fair gehandelte Waren an ihrem Stand. Foto: Alex Riedel

Dem Anspruch als „Internationalem Kultur- und Umweltfest“ gemäß reichte die Bandbreite der Anbieter von Kulturvereinen, die südländische Gaumenfreuden anboten, bis zum städtischen Stab Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Bei letzterem informierten sich die Gäste über Baumpatenschaften und markierten auf einem Stadtplan günstige Orte für E-Bike- und Lastenrad-Ausleihstationen. An anderer Stelle gab es fair gehandelte Produkte zu kaufen – vom Kaffee über Tee bis zu Nüssen und Textilien. „Es ist uns wichtig, das Thema stärker in die Öffentlichkeit zu bringen“, sagte Brigitte Eckermann von der Eine-Welt-Gruppe Krahenhöhe, die den Stand gemeinsam mit einer vergleichbaren Gruppe aus Wald und einer privaten Initiative betrieb. Gemeinsam engagieren sie sich für einen Eine-Weltladen in der Solinger Innenstadt, für den es aber noch keinen festen Standort gibt – und machten auf ihr Anliegen aufmerksam.