Namenswettbewerb für neue Anlage : Ohligs sucht Namen für Boulebahn

Die neue Boulebahn neben dem Café Kiste wartet auf die Eröffnung in besseren Zeiten. Noch ist das Gelände durch einen Bauzaun abgetrennt. Foto: Peter Meuter

Solingen Die neue Anlage im Park an der Wittenbergstraße in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde ist fertig, darf allerdings noch nicht genutzt werden. Wie sie nach der Eröffnung heißen wird, entscheidet ein Wettbewerb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Während Kinder nebenan schaukeln, rutschen oder die Kletterburg erklimmen, werfen Park-Besucher anderer Generationen bei angenehmem Wetter entspannt ein paar Kugeln: So soll es jedenfalls in absehbarer Zeit sein. Denn die Boulebahn neben dem Café Kiste auf der Grünanlage an der Park- und Wittenbergstraße ist fertig, allerdings noch von einem Bauzaun umringt. Der solle den ausgesäten Rasen schützen, erklärt Pfarrer Klaus Hammes von der evangelischen Kirchengemeinde Ohligs.

Diese hat die Trägerschaft für das neue Freizeitangebot im Stadtteil Ohligs übernommen – und will die Anlage in näherer Zukunft, natürlich in Abhängigkeit vom möglichen Ende der Coronavirus-Pandemie, auch eröffnen. Ideen für einen Namen der Bahn sind hingegen schon jetzt gefragt: Denn die Organisatoren rufen die Ohligser vor der offiziellen Eröffnung zu einem Wettbewerb auf. Dem Gewinner winke ein „sachdienlicher“ Preis, heißt es von der Gemeinde.

Info Namensvorschläge per E-Mail einsenden Zur Jury gehören neben Pfarrer Klaus Hammes auch Vertreter von ISG und Stadtteilbüro. Namensvorschläge für die Boulebahn im Park an der Wittenbergstraße können Interessenten ab sofort mit Angabe ihrer Kontaktdaten via E-Mail an Pfarrer Klaus Hammes richten an

pfr.klaus.hammes@t-online.de.

Seine Anfänge genommen hatte das Projekt bereits vor mehr als eineinhalb Jahren. Immer wieder hätten Menschen auf dem Gehweg durch den Park Boule gespielt, erzählt Hammes. Die Initiative für die Bahn kam dann aus dem Helferstab des benachbarten Café Kiste, zu dessen Angeboten unter anderem auch ein Abend der Begegnung für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gehört.

Im Rahmen der Workshop-Reihe „Visionen für Ohligs“ der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Ohligs sei die Idee auf breite Unterstützung gestoßen, berichtet Barbara Klenter aus dem Betreuungs-Team des Cafés. Sie kümmerte sich um die Organisation des Projekts.

Bei dessen Umsetzung saßen schließlich mehrere Partner im Boot: Ungefähr 4000 Euro für Material und Baufahrzeuge konnten die Planer über den städtischen Verfügungsfond für Ohligs aufbringen. Auch der Teilbetrieb Stadtgrün und Stadtbildpflege der Technischen Betriebe (TBS) und die AWO Arbeit und Qualifizierung waren an der Umsetzung des Vorhabens mitbeteiligt. Zwischen sechs und acht Wochen dauerten die Arbeiten an der Bahn, die von hellen Fliesen eingerahmt ist. Das Café Kiste wird die Pflege der Anlage übernehmen – und hofft auf Unterstützung der Spieler.