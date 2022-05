Ermittlungen in Solingen : Messer-Opfer außer Lebensgefahr

Das Opfer einer Messerstecherei schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Solingen In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein Mann in einem Bistro in Ohligs bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt worden. Inzwischen befindet sich das Opfer nicht mehr in einem kritischen Zustand. Das teilte die Polizei nun mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das hat der für Kapitalverbrechen zuständige Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt von der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag bekannt gegeben.

Unklarheit herrscht bei den mit dem Fall betrauten Beamten allerdings nach wie vor darüber, was die Hintergründe der Tat sind sowie über den genauen Ablauf bei der Messerstecherei. So halten es die Ermittler inzwischen nämlich durchaus für denkbar, dass mehrere Täter auf das Opfer eingestochen haben könnten.

„Dabei handelt es sich um einen der Punkte, die augenblicklich untersucht werden“, sagte Staatsanwalt Kaune-Gebhardt, der auf Nachfrage ferner betonte, dies gelte es nun bei den anstehenden Ermittlungen zu untersuchen. Darüber hinaus wollte man zu den exakten Umständen bei der Staatsanwaltschaft aus „ermittlungstaktischen Gründen“ zu Wochenbeginn zunächst keine weiteren Angaben machen.

Tatsächlich war das 30 Jahre alte Opfer, das nach Informationen unserer Redaktion – wie auch die potenziellen Täter – aus Solingen kommt und einen Migrationshintergrund hat, bei dem Messerangriff derart schwer verletzt worden, dass er umgehend in ein Krankenhaus transportiert werden musste, wo der Mann schließlich noch in der Nacht notoperiert wurde. Direkt nach der Tat, die sich gegen ungefähr 0.40 Uhr am frühen Sonntagmorgen ereignet hatte, war seitens der Kriminalpolizei eine Mordkommission eingerichtet worden, die nunmehr die Aufgabe hat, Licht in den Fall zu bringen. Dabei gilt es unter anderem darum, eine Antwort auf die Frage zu erhalten, worin das Motiv für den Angriff auf den 30-jährigen Mann gelegen haben könnte.

(or)