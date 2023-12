Großbrand in Solingen-Ohligs Jugendliche zünden Böller bei Feuerwehreinsatz

Es ist wohl der Aufmerksamkeit eines Passanten zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist und bei einem Dachstuhlbrand am Mittwochabend an der Sauerbreystraße in Ohligs-Ost keine Personen zu Schaden gekommen sind. Denn wie die Polizei am Donnerstagmorgen bekannt gegeben hat, war der Rauch im Obergeschoss des betroffenen zweigeschossigen Wohngebäudes auch von außen rechtzeitig erkannt worden, sodass sich beim Eintreffen der Rettungskräfte wenige Minuten nach der ersten Alarmierung gegen 18.35 Uhr bereits alle Bewohner des Hauses hatten in Sicherheit bringen können.