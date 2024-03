Geldautomat in Ohligs gesprengt Solinger hören Explosion mitten in der Nacht und rufen Polizei

Solingen · Nachts hörten Anwohner in Solingen-Ohligs eine Explosion und alarmierten sofort die Polizei. Unbekannte jagten einen Geldautomat in die Luft. Was bisher bekannt ist.

05.03.2024 , 08:14 Uhr

13 Bilder Geldautomat in Solingen-Ohligs nachts gesprengt 13 Bilder Foto: Gianni Gattus

Mitten in der Nacht zu Dienst sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Solingen-Ohligs und machten sich aus dem Staub. Laut Polizei alarmierten Anwohner die Beamten um 3.15 Uhr, nachdem sie die Explosion auf der Forststraße hörten. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Täter flüchteten mit einem hochmotorisierten Fahrzeug. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz, um die Unbekannten zu finden – bisher jedoch vergeblich. Personen sollen nicht zu Schaden gekommen sein. Ein Statiker war bereits vor Ort, um zu prüfen, ob das Haus einsturzgefährdet ist. Die Bankfiliale befindet sich im Erdgeschoss. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt geben. Hier geht es zur Bilderstrecke: Geldautomat in Solingen-Ohligs nachts gesprengt

(ldi)