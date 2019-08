Bürgerbeteiligung in Solingen : Ohligs entwickelt Perspektiven für die Zukunft

Ohligs Bürger entscheiden mit bei der Umgestaltung der Ohligser Fußgängerzone.

(red) Wie soll die Düsseldorfer Straße zukünftig aussehen? Welche Möglichkeiten bietet der Marktplatz in Ohligs? Welche Aspekte sollten bei der Umgestaltung berücksichtigt werden? Um diese Fragen geht es bei einer Bürgerbeteiligung, die am Donnerstag, 5. September, von 14 bis 19 Uhr am Bauwagen auf dem Ohligser Markt stattfindet. Eine erste Zusammenfassung gibt es zwischen 17 und 18 Uhr in Anwesenheit von Stadtdirektor Hartmut Hoferichter.