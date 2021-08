Einzelhandel in Solingen : Ohligs wird zur offenen Kunstgalerie

Wie im Geschäft von Frauke Pohlmann weisen an vielen Stellen im Stadtteil kleine Plakate auf die Aktionswochen der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft hin. Foto: Fred Lothar Melchior

Interview Solingen Frauke Pohlmann, Vorstandsmitglied der Werbe- und Interessengemeinschaft erklärt, warum Künstlermarkt und verkaufsoffener Sonntag wegfallen und was stattdessen angeboten wird.

Von Fred Lothar Melchior

Auch in diesem Jahr wird es kein „Verwöhn-Wochenende“ in Ohligs geben. Was sind die Gründe dafür ?

Pohlmann Der Grund ist derselbe wie 2020: Die weiter grassierende Corona-Pandemie hat uns ausgebremst. Wir hatten lange Zeit die Hoffnung, das Fest unter Auflagen durchführen zu können – und müssen auch das Ordnungsamt loben, dass uns bei den Überlegungen unterstützt hat. Was wir früher gemacht haben, ist im Moment schlicht nicht genehmigungsfähig. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, den Künstlermarkt auf einem abgezäunten Gelände mit beschränkter Teilnehmerzahl und Zugangskontrolle durchzuführen. So macht das Verwöhn-Wochenende aber keinen Sinn.

Info Seit acht Jahren aktiv für die OWG Zur Person Frauke Pohlmann (45) ist Goldschmiede-Meisterin und staatlich geprüfte Gestalterin für Schmuck und Gerät. Die gebürtige Ohligserin wurde mit der Leistungsplakette der staatlichen Zeichenakademie Hanau ausgezeichnet. Die Goldschmiede Pohlmann ist seit Anfang der 70er Jahre im Stadtteil ansässig. Bei der OWG engagiert sich Pohlmann seit 2013. Im Vorstand ist sie die Schriftführerin.

Warum fällt aber auch gleich der für den 5. September geplante und vom Stadtrat genehmigte verkaufsoffene Sonntag ins Wasser ?

Pohlmann Wenn das Verwöhn-Wochenende wegfällt, dürfen auch die Läden nicht öffnen. Wir hatten schon vor Corona ständig Debatten mit Verdi-Vertretern. In einem Jahr ist die Gewerkschaft bis in die zweite Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht gegangen, um die Ladenöffnung zum „Frühlingserwachen“ verbieten zu lassen, ist damit allerdings gescheitert.

Auf einen möglichen Streit wollte die OWG es nicht ankommen lassen ?

Pohlmann Die Entscheidung ist bei uns vor einer Woche gefallen. Die OWG ist ja keine Eventagentur, die vielleicht alles innerhalb von fünf Tagen aus dem Ärmel schütteln könnte. Die Läden müssen ja auch wegen des Personals planen.

Kein verkaufsoffener Sonntag, kein Fest. Das ist schade, wenn man an den Erfolg der früheren Veranstaltungen denkt.

Pohlmann Wir hatten aus dem Verwöhnsonntag im Lauf der Jahre ein richtiges kleines Stadtfest entwickelt. 2019 beispielsweise war der Marktplatz schon am Freitagabend supervoll, als die Coverband „See You“ bei tollem Wetter gespielt hat. Am Samstag gab es dann – wegen des gleichzeitig stattfindenden Marktes – ein kleineres Bühnenprogramm und am Abend wieder Musik. Am Sonntag wurden ganz früh die Künstlerpavillons aufgebaut. Das Fest lebt von den vielen Beteiligten, die sich eingebracht haben; auch der OTV hat Vorführungen gemacht.

Bei „See You & Friends“ heißt es im Solingen-Song „Das Feiern wird ja nur vertagt“. Die OWG bietet aber schon in diesem Jahr eine kleine Alternative zum Künstlermarkt an.

Pohlmann Die OWG wird, gemeinsam mit Timm Kronenbergs City-Art-Project, Ohligs in den nächsten Wochen als „offene Kunstgalerie“ präsentieren. Wir möchten uns auf diese Art – in einem verantwortungsvollen Rahmen – bei den Kunden bedanken, etwa mit etwas Live-Musik am 4. September.

Was genau erwartet die Besucher?

Pohlmann Vom kommenden Montag bis zum 2. Oktober findet wieder die bewährte „Fensterkunst“-Aktion statt. Einige der rund 30 teilnehmenden Geschäfte haben schon in den letzten Tagen Kunstwerke in ihren Schaufenstern ausgestellt. Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler kommen aus Solingen und dem Umland. Zur „Eröffnung“ wird es am Samstag, 4. September, einige kleine musikalische Auftritte im Bereich der Fußgängerzone geben, zudem Vorführungen unter anderem durch die „Eventschmiede“ von Michael Bauer-Brandes und eine „Zuschau-Kunst-Live-Aktion“ mit Lothar Ruthmann. Darüber hinaus hilft uns die freiwillige Feuerwehr, zehn großformatige Banner über der Düsseldorfer Straße aufzuhängen. Sie zeigen 350 „Gesichter für Demokratie“ und sind Teil des Programms „Demokratie leben“.

Wie wichtig sind attraktive Veranstaltungen und verkaufsoffene Sonntage für den Einzelhandel?

Pohlmann Man nimmt Ohligs positiv wahr und kommt vielleicht auch an einem anderen Tag zum Einkaufen. Wir haben viele Kunden auch aus Haan und Hilden und dem übrigen Solinger Stadtgebiet. Wir müssen als Einzelhändler aktiv bleiben und dürfen uns nicht auf unserer Stammkundschaft ausruhen. Man darf nicht warten, dass etwas passiert. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine reine Schlafstadt werden.

Wie stark sind die Umsätze wegen des Lockdowns eingebrochen?

Pohlmann Die Umsatzentwicklung ist von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich, es sind ja auch nicht alle Branchen gleich stark betroffen. Es ist jetzt rund ein Jahr her, dass ich mit meinem Laden innerhalb der Fußgängerzone umgezogen bin. Die Hälfte der Zeit musste ich das Geschäft schließen. Das war natürlich nicht einfach. Aber wenn man aktiv bleibt, wird das von den Kunden auch honoriert. Wo sonst im Umkreis gibt es beispielsweise drei inhabergeführte Buchhandlungen? Sie alle haben im Lockdown Lieferdienste angeboten. Es ist auch bezeichnend, dass sich selbst zu Corona-Zeiten neue Geschäfte in Ohligs ansiedeln – vom Unverpackt-Laden bis zum Bagel-Shop. Es freut mich besonders, wenn auch etwas dabei ist, was auch jüngere Menschen anspricht. Es passiert unheimlich viel in Ohligs, auch auf anderen Gebieten. Ich denke dabei beispielsweise an die Oase Ohligs-Ost mit ökologischem Anbau in Hochbeeten.

Wagen Sie eine Prognose, ob es am letzten Oktober-Wochenende das Brückenfest geben wird ?

Pohlmann Dazu müsste man in der Glaskugel lesen. Im Moment sind nur kleinere Veranstaltungen möglich. Ich finde es beispielsweise klasse, dass Gloria Göllmann am 29. August das Kinder- und Familienfest „OhKi“ auf dem Marktplatz durchführt – allerdings auch nur in einem umzäunten Gelände und unter Beachtung der 3G-Regel.

Wie geht es der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft selbst?

Pohlmann Die Leute, die sich engagieren wollen, stehen zwar nicht Schlange. Wir sind aber froh, dass wir ein funktionierendes Netzwerk haben. Momentan wollen wir den Ohligs-Gutschein noch stärker propagieren. Er ist eine schöne Geschenkmöglichkeit für alle, die nicht im Internet bestellen wollen, und wird in rund 30 Geschäften angenommen. Wir wollen auch noch einige Gastronomen dafür begeistern und möchten, dass ihn auch Arbeitgeber ihrer Belegschaft anbieten – als steuerfreien Sachbezug.

In rund einem Jahr sind alle Wohnungen im O-Quartier bezugsfertig. Wie begrüßt die OWG die Neu-Ohligser ?