Innenstadt-Entwicklung in Solingen : Großer Andrang auf Gläserne Werkstatt

Eröffnung Gläserne Werkstatt in Solingen: Die Gläserne Werkstatt füllte sich am Samstag rasch mit interessierten Besuchern. Foto: Alexander Riedel

Mitte Das Groß-Projekt der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) feierte Eröffnung. Das Ladenlokal an der Hauptstraße 61-63 soll künftig Ausstellungsplattform und Experimentierfläche für regionale Unternehmen und Initiativen bieten.

Es gibt wohl nicht viele Solinger, die behaupten würden, dass auf der Hauptstraße das Leben pulsiert. Und auch am trüben Samstagvormittag ging es in der Fußgängerzone recht ruhig zu. Eine Menschentraube bildete sich jedoch vor dem ehemaligen Appelrath & Cüpper-Gebäude – und das sogar schon, bevor sich dessen Türen für interessierte Bürger öffneten. Kein Wunder, soll doch dessen neue Bestimmung unter anderem dazu beitragen, dem Standort Solingen zu neuem Aufschwung zu verhelfen: Denn die Gläserne Werkstatt ging dort offiziell an den Start. In den Räumen, die mit ihren unverputzten Decken teilweise einen industriellen Charme versprühen, sollen Anbieter aus der Region ihre Produkte präsentieren, sich austauschen und ergänzen.

„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Steine mir heute vom Herzen fallen“, begrüßte Carsten Zimmermann, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Solingen (SEG), die Gäste vom Podium aus. Zehn Jahre hatte das Ladenlokal leergestanden. Und auch von der Idee, an dieser zentralen Stelle in der Innenstadt eine Art „Zukunftslabor“ einzurichten, bis zu seiner Umsetzung war einiges an Geduld gefragt: Die Eröffnung war erst für Herbst 2021 vorgesehen, dann für Frühjahr 2022.

Info Gläserne Werkstatt und andere Projekte Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Solingen wurde im Jahr 2020 gegründet. Gesellschafter sind Stadt, Wirtschaftsförderung und Stadtwerke. Neben dem Aufbau der Gläsernen Werkstatt gehören auch die Erschließung anderer brachliegender Immobilien und Flächen sowie die Schaffung weiterer kommunaler Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten zu ihren Aufgabengebieten. Öffnungszeiten Die Gläserne Werkstatt im ehemaligen Appelrath & Cüpper-Gebäude, Hauptstraße 61-63. hat donnerstags und freitags von 12 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet sowie zusätzlich bei Veranstaltungen auch zu anderen Zeiten. seg-solingen.de

Am Samstag, nach vielen Umbauarbeiten, war es schließlich soweit. Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) dankte allen, die am Projekt mitgewirkt hatten – darunter auch dem früheren Solinger Stadtdirektor Hartmut Hoferichter, der neben vielen Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft zum Startschuss für die Werkstatt gekommen war.

Das Team der Gläsernen Werkstatt: (v.l.) Gloria Göllmann, Annabelle Schleder und Almuth Finke mit SEG-Geschäftsführer Carsten Zimmermann. Foto: Alexander Riedel

Über das Angebot orientierten sich die Besucher entweder über den Info-Schalter im Foyer oder eine Tafel, die die verschiedenen Themenbereiche auf den drei Geschossen vorstellte. Einer davon ist die Schleiferwerkstatt in einem Nebenraum des Foyers. Dort, etwas abseits des ganz großen Trubels und Geräuschpegels, demonstrierte Messer-Unternehmer Lars Scheidler den Besuchern die Technik beim Nachschleifen ihrer Schneidwaren. Er wird in der Gläsernen Werkstatt ab November häufer anzutreffen sein – mit Kursen zum Messerbau und Schärfen.

Zu seinen ersten Gästen gehörten Christian Rupprecht aus Ulm und einige Begleiter. „Wir sind eigentlich wegen eines Volleyball-Turniers hier, und kamen zufällig rein“, erzählte er. Bei der Gelegenheit ließ er sich sein Taschenmesser nachschleifen – und schaute sich in den Räumen um. Nebenan kümmerte sich der Reparier-Treff mit dem Team der gemeinnützigen IPD-Stiftung um die Reparatur defekter Alltagsgegenstände. An jedem zweiten Donnerstag im Monat wird die Gruppe, die bereits in Ohligs aktiv ist, bald im Ladenlokal an der Hauptstraße Dreimix, Toaster, Staubsauger oder Stereoanlage vor dem Wegwerfen bewahren.

Lars Scheidler (r.) erklärte die Kniffe beim Nachschärfen – im Gespräch mit Thomas Zimmer vom benachbarten Reparier-Treff. Foto: Alexander Riedel

Das Kreativ-Team der Werkstatt – Almuth Finke, Gloria Göllmann und Annabelle Schleder – stellte am Samstag das Programm für die nächsten Monate vor: Dazu zählen Runde Tische des Zukunfts-Campus mit „Impulsen von Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Handwerk“ ebenso wie Koch-Workshops und Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck in Unternehmen. „Wir wollen Unternehmen und Bürger zusammenbringen, Synergien schaffen und auch Betriebe von außerhalb Solingens anziehen“, sagte Evgeniy Khavkin, Technologiemanager beim Projekt 3D Startup Campus NRW.