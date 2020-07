Angebot für Jugendliche In Solingen : Offene Zeltstadt trotzt der Pandemie

Angebot für Jugendliche In Solingen

Nicole Kaluza, Lisanne Rickert, Simone Bickenbach, Yvonne Morsbach (vorne von links) sowie Bastian (hinten links) und Jörn Jaeger vom Team der Offenen Zeltstadt in Gräfrath freuen sich, auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können. Foto: Peter Meuter

Gräfrath Obwohl es noch viele Einschränkungen gibt, haben sich die Organisatoren für die Austragung der Veranstaltung in Gräfrath entschieden.

Einfach gemacht hat sich das Organisations-Team der Offenen Zeltstadt die Entscheidung über eine Ausrichtung in diesem Jahr nicht. „Wir haben lange überlegt“, sagt Lisanne Rickert. Da es aber in der momentanen Situation ohnehin kaum Angebote für Jugendliche gebe, habe man sich dazu entschieden, die Veranstaltung trotz der Corona-Pandemie stattfinden zu lassen.

Auch hier ist in diesem Jahr einiges anders als in den vorherigen. Die Veranstaltung ist etwas verkürzt worden und findet nunmehr vom 3. bis zum 7. August statt. Auf die sonst fest dazugehörenden Übernachtungen muss in diesem Jahr verzichtet werden. „Das Herz blutet“, sagt Rickert, aber die Durchführung der Zeltstadt sei es auf jeden Fall wert. Man hoffe, „dass das Feeling trotzdem rüberkommt.“