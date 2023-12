Feiertage in Solingen So haben Bäcker an Weihnachten und Silvester geöffnet

Die Stöcker-Verkaufsstellen sind im Gegensatz zu den vorherigen Jahren an Heiligabend geschlossen. An Silvester soll bis mittags geöffnet werden, genaue Zeiten waren noch nicht klar. Die Bäckerei Veith in Burg hat an den Feiertagen nicht geöffnet: Die Traditionsbäckerei schließt in den kompletten Weihnachtsferien und öffnet am 8. Januar wieder.