Vor Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst Spontaner Streik im Müllheizkraftwerk

Bei der ersten Verhandlungsrunde im Januar, die knapp drei Stunden dauerte, wurden laut des Gewerkschafters Erklärungen ausgetauscht. Jetzt in Potsdam erwartet Hedtfeld allerdings mehr. Terminiert ist bereits die dritte Verhandlungsrunde, und zwar am 27., 28. und 29. März – ebenfalls in Potsdam. Uwe Hedtfeld wird bei diesem Termin als Gast der Verhandlungskommission in der brandenburgischen Landeshauptstadt mit am Verdi-Tisch sitzen und dort unter anderem die Müllwerker aus Nordrhein-Westfalen vertreten.