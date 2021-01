Corona-Inzidenzwert in Solingen sinkt : Kurzbach appelliert an Senioren, sich impfen zu lassen

Kurzbach appelliert an Senioren, sich impfen zu lassen

Corona-Inzidenzwert in Solingen sinkt

Solingen Es ist eine erfreuliche Nachricht. Schon den dritten Tag in Folge sind im Stadtgebiet Solingen keine weiteren Corona-Toten zu beklagen.

Das hat die Stadt am Freitag bekanntgegeben. Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz entwickelte sich gut. Der Wert sank auf 106,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner. Für eine Entwarnung ist es aber zu früh. So sind aktuell 286 Personen infiziert, 33 Patienten liegen in einem Krankenhaus.