Solinger Delegation in China : OB vereinbart Zusammenarbeit mit Guiyang

Solingen Solinger Delegation bereist Shanghai und Peking und will wirtschaftliche Beziehungen knüpfen.

Den ersten Teil der Reise verbrachte die Gruppe laut Balkenhol in der Wirtschaftsmetropole Shanghai. Am Montag standen Treffen mit der Deutschen Handelskammer in China auf dem Programm sowie mit Vertretern der Suning-Gruppe, einem an Solinger Schneidwaren interessierten Handelsunternehmen mit rund 11.000 Filialen. Am Dienstag folgte ein Besuch im Zweigwerk der Firma Henckels und am Firmensitz von Cybernaut.