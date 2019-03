O-Quartier in Solingen-Ohligs: Auf dem Weg zur Baugenehmigung

Solingen Die Stadt-Sparkasse Solingen beginnt mit der Vermarktung von 60 Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Olbo in Ohligs. Zunächst muss aber erst Baurecht geschaffen werden.

Der Boden auf dem ehemaligen Gelände der Textilfabrik Olbo in Ohligs ist noch nicht ganz bereitet. Bagger sind weiter dabei, Lastwagen mit Bauschutt zu beladen. In einer Ecke entlang der Düsseldorfer Straße stehen gar noch die Reste einer Halle, die noch auf den Abriss warten.

2,5- bis 4,5-Zimmerwohnungen in einer Größenordnung zwischen 55 und 107 Quadratmetern werden angeboten. Wer sich für eine Eigentumswohnung entscheidet, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Denn je nach Wohnungsgröße und Lage liegt der Kaufpreis der von der Sparkasse vermarkteten Wohnungen zwischen 3521 und 3892 Euro je Quadratmeter. „Das O-Quartier ist mit seiner Größe, Lage und Bedeutung für Ohligs ein exponiertes Projekt. Wir freuen uns sehr, dieses besondere Bauvorhaben begleiten zu dürfen“, sagt Sparkassen-Vorstandsmitglied Sebastian Greif.

Immerhin erwartet das Kreditinstitut eine sehr hohe Nachfrage für die Wohnungen. Die machte sich am vergangenen Sonntag bereits bei der Immobilien-Ausstellung in der Hauptgeschäftsstelle an der Kölner Straße bemerkbar. „Wir erlebten einen Riesenzulauf an unserem Stand. Für die 60 Wohnungen gibt es bereits 13 Reservierungen“, sagt Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger. Und diese Reservierungen hätten schon „einen verbindlichen Charakter“.