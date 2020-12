Coronavirus und andere Ausfälle : Notfallversorgung in Solinger Klinik wegen Personalmangel eingestellt

Notfallversorgung in Solinger Klinik wegen Personalmangel eingestellt

Die reguläre Notaufnahme musste in der Solinger St. Lukas Klinik ihren Betrieb einstellen. Zu viel Personal fehlt - auch wegen Corona-Erkrankungen (Archivbild) Foto: Guido Radtke

Ohligs Die St. Lukas-Klinik in Solingen hat sich offiziell von der Notfallversorgung abgemeldet. „Der Krankenstand ist so hoch, dass wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben“, erklärt Krankenhaus-Sprecherin Cerstin Tschirner.

Die Aufnahme weiterer Patienten über die Notfallaufnahme wurde zunächst gestoppt. Die einzige Ausnahme betrifft die Schlaganfallversorgung, auf der in der St. Lukas-Klinik ein besonderes Augenmerk liegt. „Wir werden das qualifizierte Personal hier zusammenziehen, um die überregionale Stroke Unit weiter betreiben zu können.“ Cerstin Tschirner versichert zudem, dass die Patienten, die aktuell in dem Krankenhaus an der Schwanenstraße behandelt werden, mit den zur Verfügung stehenden Mitarbeitern gut versorgt werden können.