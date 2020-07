Streit geht weiter : Freizeitpark Aufderhöhe: Erneut Klage

Aufderhöhe Nachdem die Bezirksregierung kurz vor Weihnachten 2019 grünes Licht für den neuen Bebauungsplan gab, wurde dagegen nun erneut Klage vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes NRW in Münster eingereicht.

Für Hoferichter ist klar, dass es längst an der zeit sei, dass das frühere Freibadgelände endlich für die wichtige Kinder- und Jugendarbeit im familienstarken Stadtteil Aufderhöhe genutzt werden kann. „Der Förderverein setzt sich seit langem beherzt für dieses Projekt ein. Dieses ehrenamtliche Engagement hat es verdient, endlich dadurch gewürdigt zu werden, dass es auf dem Gelände vorangeht“, so der Stadtdirektor.

Doch solange die Mühlen der justiz mahlen, ist warten für alle beteiligten angesagt. für den Förderverein und die Stadt ebenso wie für den Kläger. Eingereicht wurde nach Inkrafttreten des Bebauungsplans eine Normenkontrollklage, die sich gegen den Bebauungsplan als Satzung richtet. Zuständig ist hier in erster Instanz das Oberverwaltungsgericht des Landes NRW in Münster. Überprüft wird unter anderem die Korrektheit jedes Verfahrensschrittes, geprüft wird zudem, ob bei den Regelungen des Bebauungsplanes alle Rechtsvoschriften beachtet wurden. Letztlich wird darüber befunden, ob der neue Bebauungsplan wirksam ist und Baurecht besteht – oder eben nicht. All das nimmt Zeit in Anspruch, und eine Klagebegründung liegt der Solinger Stadtverwaltung zurzeit noch nicht vor.