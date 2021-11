Adventssamstag : Noch kein Ansturm auf Geschenke

Mit Preisnachlässen versuchen Händler, die Kauflust zu wecken. Foto: Peter Meuter

Solingen Der Kundenandrang blieb zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts am vergangenen Samstag in der Stadtmitte und in Ohligs eher verhalten. Die Händler üben sich allerdings im Zweck-Optimismus.