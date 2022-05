Direktkandidatin Landtagswahl 2022 : „Jeder soll seine Chance bekommen“

Solingen Die FDP-Kreisvorsitzende Nina Brattig kandidiert bei der Landtagswahl für ein Direktmandat im Wahlkreis Solingen I. Ihr Schwerpunkt liegt auf Jugend- und Bildungspolitik.

Jugend- und Bildungspolitik, daran lässt Nina Brattig keinen Zweifel, hat sie schon immer irgendwie beschäftigt. Der Vater kam als gebürtiger Jordanier mit einem Stipendium nach Deutschland. Sie selbst lernte Ecken und Kanten des Schulwesens als Mutter von sieben heute erwachsenen Kindern, darunter auch eines mit Behinderung, kennen. Zudem engagierte sie sich unter anderem in der Schulpflegschaft und ist bis heute als Jugendschöffin am Solinger Amtsgericht tätig. Im Auftrag der AWO kümmert sie sich als Pflegemutter um Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen.

„Jeder soll seine Chance bekommen“, formuliert Brattig ihr Credo. Bei den Freidemokraten habe sie schon früh ihre politische Heimat entdeckt: In der Jugend war sie bei den „JuLis“ aktiv und lernte dort ihren Ehemann kennen. Sohn Raoul ging bei der Wahl des Oberbürgermeisters 2020 für die FDP ins Rennen, und seit Anfang dieses Jahres steht Nina Brattig an der Spitze des Solinger Kreisverbandes. Nun bewirbt sich die 56-Jährige bei der Landtagswahl um das Direktmandat im Wahlkreis Solingen I. Und natürlich sind dabei Kinder und Jugendliche ein entscheidendes Thema. Brattig unterstützt die Forderung nach zumindest einem weiteren gebührenfreien Kita-Jahr. Fernziel, betont sie, müsse es natürlich sein, die gesamte Kindergartenzeit beitragsfrei zu gestalten. „Zudem brauchen wir deutlich mehr Personal“, sagt sie. Den Erzieherberuf attraktiver zu machen sei einerseits eine Frage der Vergütung – in der klassischen schulischen Ausbildung gibt es kein Gehalt – und andererseits auch der Anerkennung der herausfordernden Arbeit: „Viele Menschen haben das falsche Bild einer Person im Kopf, die nur auf einem Stühlchen sitzt, während die Kinder spielen.“

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Solingen wissen müssen : Eine Stadt – zwei Wahlkreise

Schulpolitisch ist Brattig eine Anhängerin eines dreigliedrigen Schulsystems plus Förderschulen. Letztere will sie – auch im Angesicht der Diskussionen um Inklusion – auf jeden Fall erhalten: „Viele Kinder brauchen einen geschützten Rahmen.“ Die Linie, in der Corona-Zeit Schulen möglichst offen zu halten, verteidigt sie: Schließlich sei das Homeschooling für viele Familien, gerade in kleineren Wohnräumen, auch belastend gewesen. Einen Schritt nach vorne habe es zuletzt bei den Qualitätsstandards bei Jugendämtern gegeben, lobt Brattig.