Rudelsingen im Walder Stadion : Auf Sankt Martin folgt Nikolaus

Die Veranstalter hoffen eine ähnlich gut gefüllte Tribüne im Walder Stadion wie zuletzt beim Martinszug. Foto: Peter Meuter

Solingen Am 6. Dezember bieten die Stadtwerke Solingen nach einer coronabedingten Pause wieder das beliebte Nikolaussingen in der Jahnkampfbahn an.

Welche stimmungsvolle Atmosphäre die Jahnkampfbahn bieten kann, zeigte sich einmal mehr zum Abschluss des Walder Martinszuges am vergangenen Donnerstag mit mehr als 2500 Teilnehmern. Am Dienstag, 6. Dezember, könnte die Tribüne des Walder Stadions ähnlich gefüllt sein, wenn wieder das von den Stadtwerken Solingen veranstaltete Nikolaussingen stattfindet.

„In den letzten beiden Jahren war ein gemeinsames Singen aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich“, sagt SWS-Pressesprecherin Lisa Nohl. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Vorweihnachtszeit wieder gemeinsam einläuten können.“

Unterstützt werden die Besucher wieder durch einen Projektchor und das Blasorchester der Musikschule. Einlass wird ab 18 Uhr sein, das Singen selbst startet gegen 19 Uhr.