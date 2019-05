Jungunternehmer aus Solingen : „Ein moderner Shop für tolle Messer“

Solingen Niklas Rottner baut seinen Online-Messervertrieb ständig aus und nimmt im Herbst ein duales Studium in Angriff.

Erst kam das Sportabitur an der Friedrich-Albert-Lange-Schule in Wald. Danach das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität in Wuppertal. Aber nach einigen Semestern stand für Niklas Rottner fest: „Ich brauche mehr das Praktische.“ Das fand er bei HSO in Ohligs, wo er sich zum Industriekaufmann ausbilden ließ und momentan noch ein Trainee-Programm durchläuft. Und dann kommt doch wieder das Theoretische: Ab Herbst will der 23-Jährige sich im Bereich Management & Digitalisierung an der FOM Hochschule in Düsseldorf weiterbilden.