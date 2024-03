Krankenhäuser in Solingen Den Legenden endlich ein Ende

Gut 100 Tage ist es jetzt her, seit die Neurologische Abteilung von St. Lukas an das Städtische Klinikum wechselte. Die Mitarbeiter waren in dieser Zeit und in den Monaten davor großen Belastungen ausgesetzt. Gerne hätten sie ihrem alten Arbeitgeber die Treue gehalten, das versichern sie mehr als glaubhaft. Doch der befand sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Zukunft war ungewiss. Wer mag es den Beschäftigten verdenken, dass sie ihre Möglichkeiten sondierten und sich dann für die beste entschieden?