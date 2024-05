Verein in der Kohlfurth Braucht dringend Einnahmen Zum Pfingstfest bleiben die Museumsbahnen noch im Depot

Zwei Nachrichten gibt es zu den Bergischen Museumsbahnen, eine gute und eine schlechte. Die gute: Pfingstsonntag und -montag gibt es wieder das Straßenbahnfest bei den Bergischen Museumsbahnen in Kohlfurth. Zu den neuen Attraktionen zählen die Hagener E-Lok mit dem passenden Rollwagen, die an den Güterverkehr in der Region auf schmaler Spur erinnern. Zahlreiche Stände befreundeter Vereine informieren über deren Angebote, Speisen wie etwa selbst gebackene Waffeln, Kaffee und Kaltgetränke stehen bereit. In der Bücherbahn warten Literatur und Souvenirs auf die Besucher. Auch die Wuppertaler Stadtwerke sind mit ihrem Infomobil vor Ort. Geöffnet ist der Betriebshof an der Kohlfurther Brücke am Sonntag und Montag jeweils von 11 bis 17 Uhr.