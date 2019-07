Digitalisierung : Fördergelder für die „schlaue Stadt“ Solingen

Solingen Solingen erhält in den nächsten Jahren rund neun Millionen Euro Fördergelder des Bundes für Smart-City-Projekte.

(uwv) Smart-Citys sind „schlaue Städte“. Solingen gehört dazu. Die Stadt nutzt die Digitalisierung aller Lebensbereiche aktiv und erfolgreich, um Mehrwerte für die Bürger zu schaffen. Das kann Solingen in den nächsten Jahren nun noch intensiver tun. Denn rund neun Millionen Euro Fördergelder vom Bund können für Smart-City-Projekte eingesetzt werden.

Solingen hatte sich mit rund 100 anderen Kommunen bei einem Wettbewerb des Bundesinnenministeriums um Fördermittel beworben und konnte die Jury mit seiner Digitalisierungsstrategie und den Projektvorschlägen überzeugen. Das freut Oberbürgermeister Tim Kurzbach: „Solingen hat sich diesen Preis verdient. Obwohl wir wenig Geld in der Stadtkasse haben, investieren wir als wachsende Stadt seit Jahren in den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden.“