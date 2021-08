Friedrich-Albert-Lange-Schule : Neuer Schulleiter setzt auf Digitalisierung

Dr. Olaf Noll ist neuer Leiter der Friedrich-Albert-Lange-Schule in Wald. Er löste Peter Wirtz ab, der Anfang des Jahres in den Ruhestand getreten war. Foto: Peter Meuter

Solingen Dr. Olaf Noll hat die Nachfolge von Peter Wirtz an der Spitze der Friedrich-Albert-Lange-Schule angetreten. Die große Stärke der Gesamtschule sieht der neue Schulleiter in der Vielseitigkeit.

Wer eine Führungsposition übernimmt, die sein Vorgänger jahrzehntelang innehatte, steht oft vor den Grundsatzfragen: Drehe ich alles auf links, um für frischen Wind zu sorgen? Oder setze ich auf Kontinuität und Bewährtes? Im Falle von Dr. Olaf Noll geht die Tendenz eher in die zweite Richtung. „Ich habe nicht vor, eine Revolution zu starten“, stellt der 51-Jährige klar. Seit 2. August leitet er offiziell die Friedrich-Albert-Lange-Schule (FALS) – und ist damit Nachfolger von Peter Wirtz, der 31 Jahre lang die Geschicke der Walder Gesamtschule gelenkt hatte. „Unter ihm wurde die Schule sehr gut aufgestellt“, betont Noll. Er setze eher auf „Evolution“ – die allmähliche Weiterentwicklung, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.

Ein wichtiges Stichwort, das ohnehin in aller Munde ist, liefert Noll gleich hinterher: „Digitalisierung“. Man wolle den Schwung mitnehmen, den dieser Bereich durch die Kapriolen der Corona-Pandemie erfahren habe. Das schlägt sich erst einmal in der Ausstattung nieder: 70 bis 80 Klassen- und Fachräume im Gebäude sollen in nächster Zeit mit moderner Präsentationstechnik ausgerüstet werden – dazu gehören Beamer und Tafeln mit integriertem Whiteboard, die die Stadt der Schule zugesagt hat.

Info Rund 1500 Schüler und 145 Lehrer an der FALS Friedrich-Albert-Lange-Schule An der 1990 gegründeten Walder Gesamtschule zwischen Altenhofer und Wittkuller Straße werden derzeit rund 1500 Schüler unterrichtet. 145 Lehrer gehören dem Kollegium an. Schulleitung Nachdem Peter Wirtz (66) zu Beginn des Jahres in den Ruhestand getreten war, leiteten die Stellvertreterin Mirjana Amtmann und die Didaktische Leiterin Dagmar Joseph kommissarisch die FALS. Sie gehören dem Leitungs-Team in ihren bisherigen Funktionen weiter an.

Einführen möchte man an der FALS auch gerne die Lernplattform MS Teams. Zudem will Noll einen Arbeitskreis Digitalisierung, bestehend aus Schulleitung, technischen Verantwortlichen und Freiwilligen aus dem Kollegium einrichten. Für das hat der neue Leiter gleich eine Menge Lob übrig: „Ich bin toll aufgenommen worden“, sagt er. Der Teamgedanke sei ihm sehr wichtig.

Studiert hatte der gebürtige Remscheider an der Bergischen Universität, wo er auch in Chemie promovierte. Zuletzt war er stellvertretender Schulleiter an der Sophie Scholl Gesamtschule in seiner Heimatstadt gewesen. Mit dem Wunsch, einmal eine Schulleitung zu übernehmen, habe er sich schon länger getragen, berichtet Noll.

So bewarb er sich Anfang des Jahres um die frei werdende Stelle an der Walder Gesamtschule. Vor allem deren Vielseitigkeit habe ihn „fasziniert“, verrät der Mathematik- und Chemielehrer: „Jeder findet sich in einem Bereich wieder“, sagt er. Die FALS ist seit 2018 zertifizierte MINT-Schule, fördert also besonders technik-naturwissenschaftlich begabte Schüler. Ein weiterer Schwerpunkt ist bekanntlich die Sportschule, und auch der kulturelle Zweig soll nach wie vor eine wichtige Rolle spielen – auch wenn die Organisation der Walder Theatertage inzwischen offiziell auf einen neu gegründeten Verein unter Leitung von Peter Wirtz ausgelagert wurde. Der Bergische Theaterwettbewerb wird bleiben“, stellt Noll klar. Eine derartige Ballung an Möglichkeiten für die Schüler finde man wohl in ganz Nordrhein-Westfalen an kaum einer anderen Gesamtschule.