Linienbusse in Solingen Neue Streckenführung stiftet bei Fahrgästen Verwirrung

Solingen · Zwei Wochen nach Umstellung des Busfahrplans in Solingen gibt es Kritik an den Änderungen. Durchgehende Verbindungen wurden gekappt, viele Fahrgäste müssen nun in Aufderhöhe umsteigen. Und auch das Naherholungsgebiet in Rüden ist an Sonn- und Feiertagen nicht mehr durchgängig erreichbar. Das sagen die Stadtwerke dazu.

25.01.2024 , 13:52 Uhr

Am Busbahnhof Aufderhöhe installieren Techniker derzeit die Ladestationen für die neuen Oberleitungsbusse. Dank ihnen können jetzt erstmals auch die Nebenstrecken elektrifiziert werden. Den Anfang machen die bisherigen Dieselbuslinien 691 und 694. Foto: Alexandra Rüttgen