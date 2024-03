Direktverbindung in die Landeshauptstadt Neue Züge des RE 47 sollen Solingen ab 2026 mit Düsseldorf verbinden

In der Antwort des VRR heißt es unter anderem, dass momentan „eine Umstellung der Linie auf Batteriezüge (BEMU) für 2026“ geprüft werde. Und bei einem „positiven Ergebnis“ sei vorgesehen, die darauffolgenden nächsten Schritte möglicherweise noch in diesem Frühjahr, spätestens aber im Spätsommer einzuleiten. So sollen die damit einhergehenden Entscheidungen „in diesem und im Sitzungsblock vor oder nach den Sommerferien 2024 getroffen werden“, teilte der VRR in dieser Woche mit.