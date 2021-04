Bauarbeiten in Solinger Innenstadt : Neue Verkehrsführung rund um den Neumarkt

Solingen Wichtige Vorbereitungen werden jetzt rund um den Neumarkt getroffen, damit Platz geschaffen wird für den Neubau der Hauptstelle der Stadt-Sparkasse Solingen.

Ab Montag, 12. April, wird in diesem Bereich die Verkehrsführung geändert. Die Peter-Knecht-Straße (Foto) wird zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße. Es ist also nicht mehr möglich, von der Kölner Straße in die Peter-Knecht-Straße einzufahren.

Zugleich wird die Einbahnstraßen-Regelung in der Max-Leven-Gasse umgekehrt. Fahrtrichtung ist dann in Richtung Am Neumarkt. Für Autofahrer aus Höhscheid bedeutet das, dass sie künftig erst den Kreisverkehr am Ufergarten umrunden müssen, um in die Max-Leven-Gasse einbiegen zu könne. Die neue Beschilderung soll noch in dieser Woche vorbereitet werden.