Höhscheider Weg : Neue Decke für den „Eselsweg“

Aufderhöhe Endspurt auf dem Höhscheider Weg: Rund 15 Monate nach dem Start erhält der "Eselsweg" zum Abschluss der Bauarbeiten eine neue Straßendecke aus lärmminderndem Asphalt. Neu asphaltiert wird auch die Aufderhöher Straße (B229) im Einmündungsbereich.

(uwv) In drei Etappen bekommt der Höhscheider Weg jetzt eine neue Straßendecke. Die Arbeiten beginnen heute, zunächst wird der Bereich auf dem oberen Abschnitt von Löhdorfer Straße bis einschließlich Zufahrt Gewerbegebiet. Die bisherige Verkehrsführung ändert sich nicht, der Höhscheider Weg, auch „Eselsweg“ genannt, kann weiterhin nur bergab befahren werden. Kommenden Freitag und Samstag, 18./19. Juni, erfolgt der Deckeneinbau auf dem unteren Abschnitt zwischen dem Gewerbegebiet und der Einmündung des Höhscheider Wegs in die Aufderhöher Straße (B229). Der Bereich muss an beiden Tagen voll gesperrt werden. Der bereits fertig gestellte Abschnitt ist aber wieder in beide Richtungen befahrbar. Abschluss der Straßenbauarbeiten ist dann von Donnerstag, 25. Juni, bis Samstag, 27.Juni. Der Kreuzungsbereich Aufderhöher Straße/Höhscheider Weg bekommt eine neue Decke. Ab Sonntag, 28. Juni, kann der Verkehr wieder ohne Beeinträchtigungen fließen.