Traditionsrestaurant in Solingen Neue Pächter im Bergischen Hof legen am 1. April los

Solingen · Der Übergang in der Taverne Katogi soll reibungslos vonstatten gehen. Die neue Pächterfamilie Sula ist schon seit November in Aufderhöhe und setzt weiter auf die mediterrane Küche. Der Biergarten des weit über Solingen hinaus bekannten Traditionsrestaurants wird pünktlich zum Beginn der Sommersaison im Mai in neuem Glanz erstrahlen.

21.03.2024 , 17:30 Uhr

Eingespieltes Team: Ab 1. April werden die Brüder Costas und Erald-Micha Sula (r.) sowie ihre Mutter Miranda das Traditionsrestaurant Bergischer Hof in Aufderhöhe führen. Foto: Rouven Böttner