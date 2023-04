Pläne zu neuer Gesamtschule in Solingen Die Schuldiskussion holt die Stadtverwaltung ein

Die zuständigen Personen in der Stadtverwaltung sind einmal mehr selbst dafür verantwortlich, wenn sie nun eine neue Schuldiskussion an der Backe haben – so man den Ärger von Schülern, Lehrern und Eltern angesichts der geplanten Änderungen in der Solinger Schullandschaft überhaupt derart salopp zusammenfassen darf.