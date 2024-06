Einkaufszentrum in Solingen Hofgarten plant neue Entertainment-Zone

Neue Spielgeräte für Kinder und Simulatoren, mit denen auch Erwachsene einmal in die Rolle von zum Beispiel Formel 1-Rennfahrern schlüpfen können – läuft alles nach Plan, wird das Einkaufszentrum Hofgarten in der Solinger Innenstadt in den kommenden Monaten sein Erscheinungsbild im ersten Obergeschoss maßgeblich verändern. Denn wie der Geschäftsführer des Centers am Graf-Wilhelm-Platz, Ralf Lindl, nun bestätigt hat, befinden sich die Verantwortlichen zurzeit in aussichtsreichen Gesprächen mit einem Partner, der weite Teile des ersten Stockwerks in der Mall in eine große Entertainment-Zone verwandeln will.