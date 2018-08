Solingen: Neue Brücke wird gebaut

Die Behelfsbrücke über die Wupper an der Wipperauer Straße wird im Oktober/November eingehängt.

Als die Wupperbrücke in Nesselrath zwischen Solingen und Leichlingen im Sommer 2017 von heute auf morgen gesperrt wurde, hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Deppe (Rheinisch-Bergischer Kreis) zunächst Zweifel. „Einen Tag vorher konnten noch Lkw über die Brücke fahren – und dann ging auf einmal nichts mehr“, erzählt der Abgeordnete. Doch Nina Lajios, Ingenieurin der Technischen Betriebe Solingen, verteidigte die Sperrung und spätere einspurige Öffnung der maroden Brücke: „Die Risse unterhalb der Brücke an den Stützen waren deutlich größer geworden. Wir mussten sperren. Und im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht“, sagt Lajios auch unter dem Eindruck der Brücken-Katastrophe von Genua.

Dass in Deutschland eine derartige Katastrophe wie jetzt in Italien passiert, schloss Lajios aus. „Unsere Brücken werden engmaschig von Prüfingenieuren untersucht“, so die Brückenexpertin. Jährliche Beobachtungen stehen hier auf dem Programm wie alle drei Jahre eine gründliche Untersuchung und alle sechs Jahre eine Hauptprüfung. Im Zuge dieser regelmäßigen Überprüfungen fielen die Schäden an der Wupperbrücke an der Haasenmühle auf. „Wir mussten handeln, auch wenn wir hier viel Unmut der Bürger erfahren haben“, sagt Nina Lajios.