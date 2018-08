Solingen: Neubauprojekt sorgt nicht nur für Zuspruch

Die Abrissarbeiten in Ohligs gehen zügig voran – allerdings nicht immer zur Freude der Anwohner, die unter anderem unter dem Baulärm leiden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Gelände der Textilfabrik Olbo in Ohligs sollen bis Ende September/Anfang Oktober abgeschlossen sein. Auch das Bebauungsplanverfahren für das Wohnungsbauprojekt läuft auf Hochtouren.

Die Anwohnerin der Aachener Straße in Ohligs ist besorgt. Mit Blick auf das Wohnungebauprojekt von Kondor Wessels, das auf dem ehemaligen Gelände des Textilunternehmens Olbo am Marktplatz entstehen soll, befürchtet die Morgenpost-Leserin über Jahre hinweg Baulärm. „Dass es Baulärm geben würde, war sicher jedem klar. Aber dass dieser Lärm täglich 13 Stunden in der Zeit von 7 bis 20 Uhr stattfinden würde, halte ich für eine Zumutung“, schreibt Helga Dors-Berger dem Stadtdienst Planun, Mobilität und Denkmalpflege im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung.