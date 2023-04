Wegfall der Maskenpflicht in Solingen Nach Corona – die Normalität kehrt zurück

Rund drei Jahre nachdem der erste harte Corona-Lockdown auch in Solingen das öffentliche Leben beinahe vollständig lahm gelegt hat, ist von den damaligen Beschränkungen selbst an Orten mit besonders vielen vulnerablen Personen kaum noch etwas zu bemerken. Ob Krankenhäuser, Alteneinrichtungen oder Arztpraxen – bis auf einige Ausnahmen ist gut sechs Wochen nach dem Wegfall der Corona-Verordnungen des Landes zum 28. Februar die Normalität ohne Test und Maskenpflicht in weiten Teilen zurückgekehrt.