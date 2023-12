Anwohner vom Keusenhof haben die Nase voll Nach Lkw-Havarie – „die Stadt muss nachbessern“

Die Brücke am Wilzhauser Weg muss nach der Bergungsaktion des stecken gebliebenen Sattelschleppers erneut überprüft werden. Das sagt Marco Wibmer von den Technischen Betrieben der Stadt Solingen. Er ist zuständig für die Erhaltung und Prüfung Solinger Bauwerke, so auch der Brücken. Die Prüfung werde in den „natürlichen Zugpausen“ der Bahn geschehen, „meistens ist das nachts. Mal sehen, wann wir ein Zeitfenster erhalten“, sagt Wibmer. Um die Brücke zu prüfen, muss er eine Teleskopbühne auf eine fahrbare Plattform stellen und diese auf den Gleisen unter die Brücke bewegen. Noch in diesem Jahr rechnet er indes nicht damit. Die Brücke bleibe allerdings fürs Erste befahrbar, „es ist keine Gefahr in Verzug“, versichert Wibmer.