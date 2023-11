Großbrand im Solinger Müllheizkraftwerk „Ein Vollbrand hätte eine absolute Katastrophe bedeutet“

Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Müllrutsche aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer habe sich dann bis nach oben in das Dachgeschoss des etwa 32 Meter hohen Gebäudes ausgebreitet, an dem die Rutsche angebracht ist. Die Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.