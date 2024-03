Nach Brand mit vier Toten in Solingen Frage nach Rauchmeldern im Haus ist noch ungeklärt

Solingen · Nach dem Brand in Solingen, der an der Grünewalder Straße in der Nacht zu Montag vier Todesopfer forderte, sind viele Fragen offen. Unter anderem die nach dem Brandschutz. So ordnen Fachleute die Lage ein.

26.03.2024 , 06:50 Uhr