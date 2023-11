Kommunikationsprobleme führten zu Informationslücken Nach Bombendrohungen – Stadt Solingen zieht Lehren

Offenbar vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen im Gaza-Streifen hatte es Anfang voriger Woche an Schulen in ganz Deutschland Bombendrohungen gegeben. Am Sonntagabend war auch die Alexander-Coppel-Gesamtschule betroffen, die eine E-Mail entsprechenden Inhalts erhielt. Die Polizei begann noch in der Nacht, Vorkehrungen zu treffen. Der Unterricht am Montag fiel aus, bei der Durchsuchung der Gebäude sowie des Geländes wurde nichts Verdächtiges entdeckt. Am Dienstag fand der Unterricht an der Coppel-Schule wieder wieder statt. Jedoch trafen nach Angaben des Schulleiters Andreas Tempel auch am Dienstag noch weitere E-Mails mit arabischen Parolen ein. Zudem erhielten zwei weitere Solinger Schulen Bombendrohungen. Deren Namen wollte das Polizeipräsidium Wuppertal nicht bekannt geben, um keine zusätzliche „Verunsicherung“ in der Bevölkerung auszulösen. Evakuierungen seien nicht nötig gewesen, hieß es seinerzeit von der Polizei: Die Verantwortlichen seien nach einer Prüfung zu der Einschätzung gelangt, dass keine Bedrohungslage vorliege.