39-Jährige sitzt in Untersuchungshaft Frau aus Solingen soll eigene Tochter missbraucht haben

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll der Bruder des kleinen Mädchens kein Opfer eines sexuellen Missbrauchs durch die eigene Mutter geworden sein. „Nach dem, was wir zurzeit wissen, ist dies nicht der Fall“, betonte Oberstaatsanwalt Baumert. Allerdings sei es einstweilen zu früh, eine abschließende Bewertung vorzunehmen. Denn immerhin stünden die Untersuchungen erst am Anfang. So hätten die mit dem Verfahren betrauten Polizeibeamten nun die Aufgabe, das in der Wohnung der Familie beschlagnahmte Beweismaterial genau in Augenschein zu nehmen, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft.