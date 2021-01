Solingerin soll Sohn mit brühendem Wasser verletzt haben : Psychisch erkrankte Mutter steht vor Gericht

Solingen Über den Notruf wurde am Morgen des 18. Juli die Berufsfeuerwehr alarmiert: Ein 57-jähriger Solinger rief um Hilfe, da sein 18-jähriger Sohn schwer verbrüht worden sei.

Während der junge Mann noch schlief, hatte ihm die eigene Mutter einen Kessel mit kochend heißem Wasser über den Kopf geschüttet. Bei der Behandlung der Brandverletzungen an Gesicht, Arm und Körper musste er im Krankenhaus über längere Zeit in ein künstliches Koma versetzt werden.

Die unerklärliche Tat einer Mutter lässt sich nur aus der Vorgeschichte herleiten: Bereits seit Jahren leidet die 49-jährige Frau an einer schweren Psychose. Sie war deshalb auch in der LVR-Klinik Langenfeld stationär untergebracht. Ohne geregelte Einnahme von Medikamenten, so der Gutachter Dr. Wellmann, sei die Frau unberechenbar. Vor der Tat, das ergab sich aus den Ermittlungen, hatte sie mehrere Tage mit der Einnahme der Medikamente ausgesetzt.