Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Mutter soll ältesten Sohn zum Selbstmord gedrängt haben

Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen

Solingen/Wuppertal Die wegen fünffachen Mordes angeklagte Solinger Mutter soll ihren ältesten Sohn zum Selbstmord gedrängt haben. Dieser weigerte sich aber.

Der Junge hatte bei der Polizei ausgesagt, dass seine Mutter auf ihn eingeredet habe: „Spring mit mir vor den Zug.“ Die Aussage wurde am Mittwoch von der Vernehmungsbeamtin des Jungen in den Prozess am Wuppertaler Landgericht gemacht.