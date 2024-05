„Die Rechnungen haben sich gestapelt“ Solinger Mutter macht pornografische Aufnahmen ihrer Tochter – Urteil gefallen

Irgendwann habe er von ihr gefordert, die Tochter in Windeln zu fotografieren und ihm die Bilder per Mail zu schicken. Es folgten weitere Anweisungen. Von der Verteidigerin der Angeklagten war dazu zu hören: „Es kam an einen Punkt, an dem die Bilder an Schärfe zugenommen haben.“ Hinzu sei gekommen, dass der in Berlin wohnende Schulfreund damit gedroht habe, das Jugendamt über ihre Lebenssituation zu informieren, wenn die 39-Jährige seinen Forderungen nicht nachkommen würde.