Solinger Projektentwickler im Gespräch : „Die Stadt muss Standort-Wettbewerb annehmen“

Auf dem Grossmann-Gelände plant Sam Jordan ein Mischung aus Wohnen und Gewerbe. Foto: Meuter, Peter (pm)

Interview Solingen Der Projektentwickler will viele attraktive Konzepte umsetzen. Vorstellen könnte er sich in der ehemaligen Jugendherberge in Burg eine Kita mit Shuttle-Service sowie eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe auf dem Grossmann-Gelände in Wald.

Herr Jordan, wenn man sich zurzeit mit vielen Leuten in Oberburg unterhält, könnte man fast meinen, dass Sie dort ziemlich unbeliebt sind. Oder täuscht dieser Eindruck?

Jordan (lacht) Nun ja, ich weiß ja nicht, mit wem Sie sich dort unterhalten. Aber ich nehme an, Sie spielen auf die unmittelbaren Nachbarn der Jugendherberge sowie diejenigen an, die selbst Kaufabsichten hatten, aber diese nicht realisiert haben. Dieses Gerücht hat auch mich schon erreicht. Allerdings hat uns bisher leider niemand kontaktiert oder wollte mit uns sprechen. Daher gehe ich davon aus, dass es nicht ganz so ernst ist wie es scheint.

Sam Jordan, Geschäftsführer von raumvision by msd immobilien gmbH Foto: raumvision by msd immobilien gmbH

Info Geschäftsführer und Projektentwickler Zur Person Sam Jordan ist Geschäftsführer von der raumvision by msd immobilien GmbH. Das Unternehmen hat seinen Sitz an der Neuenhofer Straße 46 in Höhscheid. Grossmann-Gelände Im Januar 2020 wurde bekannt, dass Sam Jordan mit seinem Unternehmen den Zuschlag für das 43.000 Quadratmeter große Grossmann-Areal an der Wittkuller Straße in Wald bekommen hatte. Jugendherberge Burg Drei Investoren aus Solingen, darunter Sam Jordan, haben im Juni 2020 die Jugendherberge in Oberburg übernommen. Jordan tritt hier auch als Projektentwickler auf. Das Haus war seit dem 1. Oktober 2018 geschlossen.

Bei den Nachbarn der ehemaligen Jugendherberge, die Sie als Projektentwickler in Ihrer Verantwortung haben, gibt es aber doch etliche Leute, die glauben, dass Sie die Bäume auf dem Grundstück fällen wollen.

Jordan Die Betonung liegt hier auf glauben. Da haben Sie recht. Bisher wurden lediglich Ideen und Möglichkeiten besprochen. Was genau mit der Jugendherberge geschieht, ist weder von uns final definiert noch mit der Stadt Spitze abgesprochen. Vielleicht wissen die Nachbarn ja sogar schon mehr als wir selbst. Das Objekt wurde von drei Investoren erworben. Eine davon ist meine Firma raumvision by msd immobilien. Ich trete nun in Oberburg als Projektentwickler auf. Dabei haben wir nie gesagt, dass wir dort Bäume fällen wollen. Aber das Problem besteht darin, dass niemand mit uns spricht. Dann könnten solche Missverständnisse nämlich bereits im Vorfeld ausgeräumt werden.

Das sehen die Anwohner und auch Vertreter aus Politik sowie Umweltschutz aber anders.

Jordan Gerne lade ich sowohl die Anwohner als auch die Politik erneut zu einem offenen Gespräch ein. Wir waren schon mehr als irritiert, als unsere Prokuristin zufällig im Sommer die Jugendherberge besichtigte und auf dem Privatgrundstück auf eine Versammlung der Nachbarn und der Politik stieß. Eine Begehung des gesamten Grundstücks ohne die Eigentümer zu informieren, ist doch schon etwas befremdlich, oder? Wir haben erneut unsere Kontaktdaten da gelassen. Bis heute haben wir keinen Anruf erhalten. Wirklich schade!

Sie wollen jetzt aber nicht sagen, dass Sie in Sachen Entwicklung der Jugendherberge Burg einfach nur missverstanden wurden.

Jordan Ich denke eher, dass hier Einzelpersonen eigene Ängste weiter schüren. Leider ist dies nicht sehr zielführend. Wir haben einen Investor, der in der ehemaligen Jugendherberge sehr gern eine Kindertagesstätte entwickeln will. Doch kurz nachdem wir diesen Vorschlag gemacht haben, hieß es vom Jugendamt, es bestehe kein Bedarf. Wir können uns durchaus eine Kita mit vier Gruppen und rund 80 Kindern vorstellen. Die Umgebung könnte für Kinder ja kaum besser sein. Kein Verkehr, viel Natur und frische Luft. Viele Eltern in Solingen müssen ja jetzt schon ihre Kinder zu Tagesmüttern und Kitas fahren, die nicht unmittelbar vor der Haustüre liegen.

Nun ja, so viele Kinder gibt es in Oberburg ja wirklich nicht...

Jordan Das stimmt. Allerdings haben wir ja einen weiteren Einzugsbereich als nur Solingen Oberburg. Das ist alles in dem Konzept des Investors schon berücksichtigt. Es gibt zum Beispiel den Plan, einen Shuttle-Service für die Kinder einzusetzen. Das ist doch eine tolle Idee. Gerade als Vater kann ich mich dafür begeistern. Und im Übrigen hätte das den Vorteil, dass der Elternverkehr wie vor anderen Kitas entfiele, was wiederum in Sachen Lärmbelästigung und Umweltschutz wichtig wäre. Jetzt könnte man glauben, dass es sich hier um eine Leistung für die größere Geldbörse handelt. Im Gegenteil. Die Leistung wäre kostenlos, man könnte soziale Unterschiede noch unkenntlicher machen und hat eine tolle Entlastung für die Eltern. Gleichzeitig würden sicherlich auch bereits belegte Plätze in Solingen frei werden und sich so mehr Möglichkeiten für Eltern anbieten.

Hört man Ihnen zu, ist ja alles in Butter. Also woran liegt der Widerstand, der Ihnen entgegenschlägt?

Jordan Ich kann mich nur wiederholen: mangelnde Kommunikation und zu viele persönliche Annahmen. Aber eines ist auch klar: Der erwähnte Kita-Investor hat auch die Gelegenheit, woanders seine Pläne zu verwirklichen. Im Sinne Solingens wäre das jedoch nicht, oder?

Und in Ihrem Sinne auch nicht.

Jordan Natürlich. Schließlich bin ich als Projektentwickler von der Kita-Idee absolut überzeugt. Allerdings gibt es auch andere Optionen für die ehemalige Jugendherberge. Tagungszentrum, Alteneinrichtung oder Wohnbebauung: Es ist vieles denkbar.

Ein weiterer Vorwurf, den man immer wieder hört, geht dahin, dass Sie viele Projekte ankündigen, aber nicht umsetzen.

Jordan Diesen „Vorwurf“ finde ich spannend. Von welchen nicht umgesetzten Projekten sprechen Sie genau? Ein Blick durch Solingen würde genügen, um zu sehen, dass dies so nicht stimmt. Denken Sie beispielsweise an die Wohnbebauung am Südpark oder an der Saarstraße. Dort haben wir in den vergangenen Jahren tolle Wohnungen verwirklicht, die die Stadt nach vorne gebracht haben und wir auch Neu-Solinger gewinnen konnten. Ich denke es ist wichtig, Ideen und Visionen zu haben und auch mit Solingen zu teilen. Allerdings unterscheiden sich diese eben von tatsächlichen Projekten. Ich denke schnell und sehe viel Potenzial in meiner Heimatstadt. Wenn alle nur das tun, was jeder macht, kommen wir ja nicht weiter. Ich bleibe zuversichtlich, dass wir zukünftig auch die letzten Zweifler überzeugen können.

Sie fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen?

Jordan So würde ich es nicht formulieren. Ich würde mir wünschen, dass auch Solinger Unternehmen mehr zugetraut wird. Wir wissen, was in unserer Stadt geht und was für Solingen am besten ist. Dazu gehört ja auch, dass wir bei unseren Projekten andere Solinger Unternehmen und Handwerker einbinden. Das schafft Jobs in unserer Stadt und sorgt überdies dafür, dass Firmen in Solingen Steuern zahlen. Wenn man als Stadt hingegen hauptsächlich auf Partner von außerhalb setzt, ist das nicht der Fall.

Sie spielen auf Kondor Wessels an, die in Wald auf dem Gelände von Breuer & Schmitz Wohnbebauung schaffen werden. Sie selbst sind wiederum auf dem alten Grossmann-Areal in unmittelbarer Nähe engagiert. Auch diesbezüglich fühlen Sie sich benachteiligt?

Jordan Ich bin überzeugt, dass das Projekt von Kondor Wessels gut für Solingen wird. Und das selbe Ziel haben auch wir auf dem Grossmann-Gelände. Ich bin nur dafür, dass es eine Gleichbehandlung gibt. Das bedeutet, dass bei der Umwandlung von Gewerbefläche in Wohnfläche keine Unterschiede zwischen den Investoren gemacht werden. Entweder gilt die ausgegebene Prämisse „Gewerbe folgt auf Gewerbe“ noch. Oder sie gilt nicht mehr. Aber dann müssen für alle Investoren die gleichen Bedingungen zum Tragen kommen.

Es stört Sie also, dass Sie nicht auf der gesamten Grossmann-Fläche Wohnbebauung schaffen können, wie dies für Kondor Wessels auf dem Gelände von Breuer & Schmitz mit Zustimmung von Politik und Verwaltung der Fall ist?

Jordan Ja. Es ist ja klar, dass Gewerbebetriebe heute andere Anforderungen an Standorte stellen als vor Jahrzehnten. Und auch die Menschen, die in der Nähe leben, haben ihre Vorstellungen. Aber wir werden auf dem Grossmann-Gelände auf jeden Fall eine sehr gute Mischung zwischen Wohnen und Gewerbe schaffen. Das eine muss doch nicht zwingend das andere ersetzen. Wenn das Ziel ist, 20.000 Quadratmeter Gewerbefläche zu erhalten, kann man dies mit Visionen und Fachexpertise heutzutage auch anders und dennoch attraktiv lösen. Dabei wird dieser quasi neue Stadtteil eine tolle Bereicherung für Solingen werden. Es wird immer viel von Düsseldorf und Köln gesprochen und davon, wie attraktiv diese Städte sind. Solingen attraktiver machen können wir auch! Davon bin ich überzeugt.

Wie bitte, in Wald?

Jordan Ja warum denn eigentlich nicht? Wald hat eine fast perfekte Verkehrsanbindung mit der nahen A 46. Und dazu kommt, dass es in Wald ganz tolle Quartiere gibt. Denken Sie nur an den Walder Schlauch. Jetzt muss es allerdings darum gehen, die einzelnen „Inseln“ in Wald wie zum Beispiel das Grossmann-Gelände und die Stadtteilmitte miteinander zu verbinden. Was wir brauchen, ist ein Konzept, in dem die verschiedenen Projekte zu etwas Gemeinsamen zusammengefügt werden. Dazu wollen und werden wir mit dem Grossmann-Gelände unseren Beitrag leisten.

Wann soll es denn losgehen?