Vorschlag des Landes Nordrhein-Westfalen : Müngstener Brücke auf dem Weg zum Weltkulturerbe

Die Stadt Solingen hat sich mit der Müngstener Brücke als UNESCO-Weltkulturerbe mit fünf weiteren Großbogenbrücken des 19. Jahrhunderts in Italien, Frankreich und Portugal beworben. Foto: Peter Meuter

Solingen / Remscheid Einen weiteren Schritt weiter ist getan bei den Bemühungen der Stadt Solingen, die Müngstener Brücke UNESCO-Welterbe werden zu lassen. Die NRW-Landesregierung unterstützt das Vorhaben.

Das geschah offenbar – und schneller als erwartet gab es am Dienstag grünes Licht von der NRW-Landesregierung, was nicht nur in Solingen und Remscheid für große Freude sorgte. Denn von den anfangs insgesamt vier möglichen Kandidaten wurde nun allein die Müngstener Brücke als NRW-Vorschlag ausgewählt. Die Landesregierung schlägt damit das bergische Wahrzeichen als mögliches UNESCO-Welterbe vor.