Brennende Mülltonnen Serie von Brandstiftungen in Solingen – Polizei erwischt drei jugendliche Tatverdächtige

Der erste Notruf ging bei der Feuerwehr in Solingen am Freitagabend (7. Juni 2024) um 23.09 Uhr ein. In der Hasselstraße brannte eine Mülltonne. Es sollte dort nicht der letzte Einsatz werden für die Einsatzkräfte. Insgesamt brannte es dreimal in der Nacht zu Samstag. Die Polizei konnte die drei jugendlichen mutmaßlichen Brandstifter noch in derselben Nacht vorläufig festnehmen.