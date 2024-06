Müllcontainer brennen Serie von Brandstiftungen in Solingen – Polizei fasst drei jugendliche Tatverdächtige

In der Nacht zu Samstag (8. Juni 2024) hielt eine Serie von Brandstiftungen die Feuerwehr in Solingen auf Trab. Innerhalb von knapp zwei Stunden gingen an drei verschiedenen Stellen in der Hasselstraße Müllcontainer in Flammen auf. Die Polizei konnte noch in derselben Nacht die drei jugendlichen mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen.