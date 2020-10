Austausch des zweiten Bunkerkrans : Solinger Müllheizkraftwerk am Samstag geschlossen

Solinger Müllheizkraftwerk am Samstag geschlossen

Solingen Endspurt beim Austausch beziehungsweise der Modernisierung der Krananlagen, die den Müll aus dem Bunker und in die Feuerung ziehen, ist jetzt beim Müllheizkraftwerk (MHKW) angesagt.

In den nächsten Tagen wird der zweite Bunkerkran an der Westseite ausgetauscht. Deswegen muss das MHKW am Samstag, 31. Oktober, geschlossen bleiben. Der Vorplatz wird gesperrt, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand bei den Arbeiten zu gewährleisten.